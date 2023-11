V tlačenici při náboru do armády přišlo o život 37 lidí v Konžské republice

V tlačenici v Konžské republice přišlo o život nejméně 37 mladých lidí, informovala dnes agentura AFP s odkazem na místní úřady. Pondělní neštěstí se odehrálo při náboru do armády v metropoli Brazzaville.

„Předběžný počet mrtvých stanovený záchrannými službami je 37 a mnoho lidí je zraněných,“ uvádí se v prohlášení krizového štábu, který vede premiér země Anatole Collinet Makosso.

Minulý týden konžská armáda oznámila nábor 1500 mladých lidí ve věku od 18 do 25 let do svých řad.

V pondělí pozdě večer pronikli uchazeči branami stadionu Michela d’Ornana v centru Brazzaville, kde se nábor koná. Následovala tlačenice, při níž podle místních obyvatel mnoho lidí upadlo a bylo ušlapáno. Někteří ze zraněných jsou podle příbuzných ve vážném stavu.

Četné snímky sdílené na sociálních sítích ukazují desítky těl v městské márnici a také zraněné osoby přijaté do brazzavillské univerzitní nemocnice a vojenské nemocnice, uvedla AFP. (ČTK)