Nová slovenská vláda premiéra Fica získala důvěru Sněmovny

Směr by mohl pohltit Hlas a Slováci by mohli jít k dalším volbám. Takový vývoj na Slovensku nastínil premiér Fico pro případ, že se novým prezidentem stane Peter Pellegrini, předseda SNS odejde do europarlamentu a vláda ztratí většinu. Popisujeme Ficův plán.