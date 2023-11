Dohoda mezi Izraelem a Hamásem o příměří a rukojmích by mohla být oznámena dnes

Dohoda mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás o několikadenním příměří by mohla být uzavřena ještě dnes. Týkat se má i propuštění rukojmích z Pásma Gazy, vězněných Palestinců a širší humanitární pomoci, napsaly Al-Džazíra či list Haarec.

Zmíněná média o tom informují s odvoláním na prohlášení šéfa Hamásu Ismaíla Haníji a nejmenovaných představitelů Izraele a Kataru.

Zprávy jednotlivých médií se s ohledem na jejich zdroje mírně liší, shodují se nicméně v tom, že zbývá dohodnout několik posledních technických detailů. Podle stanice Al-Džazíra má Hamás problém s přítomností izraelských letounů nad Pásmem Gazy během příměří, a to nejen bojových, ale i průzkumných. Izrael zase s množstvím paliva, které by mělo být dodáno do Pásma Gazy.

Počet možná propuštěných rukojmích ani délka příměří zatím nejsou známé

Konkrétní počet rukojmích, které by radikální islamistické organizace z Pásma Gazy propustily, není známý. Známá není ani délka případného příměří. Média v uplynulých dnech spekulovala o různých číslech; podle zpravodajské stanice BBC se potenciální dohoda týká pětidenního klidu v pozemních bojích a omezení izraelských leteckých operací i nad jihem Pásma Gazy, propuštění 50 až 100 civilních rukojmích z Pásma Gazy a 300 Palestinců, včetně žen a dětí, z izraelských věznic. Izraelský deník Haarec píše o možnosti propuštění 50 rukojmích z Pásma Gazy a 150 palestinských vězňů z Izraele. Na obou stranách má jít jen o ženy a děti.

„Můj dojem je takový, že obě strany jednají o propouštění rukojmích v několika fázích. Pro začátek by se například propustilo jen několik lidí, a pokud se podaří udržet dojednaný klid zbraní, propustí se další,“ napsal dnes blízkovýchodní zpravodaj BBC Tom Bateman, který hovořil s nejmenovanou osobou obeznámenou s jednáními.

Islamistické organizace v Pásmu Gazy drží nejméně 237 lidí, které teroristé unesli během bezprecedentního útoku na jih Izrael ze 7. října, píše Al-Džazíra. Nejméně 20 z nich jsou zemědělští pracovníci z Thajska, národností je mezi rukojmími asi 40. Izraelská armáda podle BBC uvedla, že mezi drženými je 20 dětí. Dosavadní diplomatické snahy vedly k propuštění čtyř lidí, dvou Izraelek a dvou Američanek. Několik desítek rukojmích podle Hamásu padlo za oběť izraelskému bombardování, tvrzení hnutí však nelze nezávisle ověřit. Izraelská armáda oznámila, že během operací nedaleko nemocnice Šífa nalezla dvě těla žen, které byly do Pásma Gazy odvlečeny na počátku října.

Dohoda by mohla přijít po sedmi týdnech současné války

V izraelských věznicích bylo podle Al-Džazíry před 7. říjnem asi 5200 Palestinců, další necelé 3000 izraelské bezpečnostní složky od té doby zatkly na okupovaném Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě. Dětí je podle stanice v izraelských věznicích nejméně 200.

Případná dohoda by byla největším diplomatickým počinem téměř sedm týdnů po začátku současné války mezi Izraelem a hnutím Hamás. Rozhovory zprostředkovává Katar, v jehož hlavním městě má mimo jiné Hamás jedno ze svých sídel, a podle prohlášení jejich představitelů také Spojené státy.

Izrael pokračuje v rozsáhlé vojenské kampani v Pásmu Gazy s cílem zničit vojenskou infrastrukturu Hamásu a zajistit, aby se na budoucí vládě v oblasti islamistické hnutí nepodílelo. Operace si vyžádaly podle Hamásu přes 13 000 palestinských civilních obětí. Přesný údaj nelze nezávisle ověřit, Pentagon hovoří o tisících mrtvých. Izrael podnikl kroky proti Hamásu v reakci na útok 7. října, kdy na jihozápadě židovského státu teroristé podle Izraele zabili téměř 1200 lidí (původně Izrael uváděl asi 1400 obětí) a dalších asi 240 unesli do Pásma Gazy. (ČTK)