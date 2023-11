Válek se znovu setká s lékaři, kteří nechtějí od prosince sloužit přesčasy

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se znovu setká se zástupci lékařů, kteří na podporu svých požadavků na vyšší platy a omezení přesčasové práce odmítají od prosince nastoupit do přesčasových služeb v nemocnicích.

Podle České lékařské komory (ČLK) je jich více než 6100, komora proto čeká omezení plánované péče a zřejmě i delší čekací doby na akutní ošetření. Před jednáním se sejde také zdravotnická tripartita, tedy zástupci ministerstva, odborů a zaměstnavatelů ve zdravotnictví.

Zatímco požadované změny zákoníku práce, týkající se počtu maximálních hodin dobrovolných přesčasů a možnosti 24hodinového pobytu na pracovišti, se při předchozích jednáních se zástupci ministerstev práce a zdravotnictví podařilo vyřešit, neshoda zůstává v otázce zvýšení platů a mezd.

„My s navýšením základní mzdy pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví souhlasíme. Nedokážeme se shodnout na modelu, jakým má k tomu navýšení dojít,“ řekl v pondělí ministr novinářům. ČLK a odbory žádají zvýšení tabulkových platů, ministerstvo nabízí stanovení minimálního platu pro všechny kategorie pracovníků ve zdravotnictví. „Předložíme to dopočítané pro jednotlivé kategorie lékařů a nelékařů, co by to znamenalo na výplatní pásce,“ dodal Válek.

Lékaři namítají, že v současné době tvoří téměř polovinu jejich odměny peníze za práci přesčas. Tak je také podle nich třeba posuzovat uváděný průměrný výdělek více než 104 000 korun měsíčně ve státních a přes 80 000 korun v ostatních nemocnicích. Základní mzda bez přesčasů a odměn by podle nich měla být 1,5násobkem až trojnásobkem průměrné mzdy. Podle dřívějšího vyjádření předsedy Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martina Engela by tak šlo podle délky praxe o 60 000 až 120 000 korun, tedy navýšení o 50 až 80 procent proti současnosti. Ministr Válek odměňování zdravotníků přislíbil řešit samostatným zákonem, který ministerstvo začalo připravovat. (ČTK)