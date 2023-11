Lídra nizozemské krajní pravice dva dny před volbami zasáhla pivní láhev

Lídr nizozemské krajně pravicové populistické strany Fórum pro demokracii (FvD) Thierry Baudet dostal dva dny před parlamentními volbami ránu do hlavy lahví od piva. Strana to uvedla na síti X. Politik musel být ošetřen v nemocnici.

Informovala o tom agentura AP.

Incident se stal při stranické akci ve městě Groningen na severu Nizozemska. „Vypadá to, že bude vše v pořádku,“ uvedla Baudetova strana. Později upřesnila, že politika ošetřil chirurg poté, co byl zasažen pivní lahví do zátylku a také dostal ránu vedle oka. Poraněn v obličeji byl i člen ostrahy.

Podle AP se na sociálních sítích objevilo video, které zachycuje, jak se na Baudeta v baru vrhl útočník. Baudet byl rychle odveden a útočník přemožen. Mluvčí policie Thijs de Jong uvedl, že v souvislosti s útokem byl zatčen jeden člověk. Motiv činu je předmětem vyšetřování.

„V tito chvíli můžeme říct, že pan Baudet dostal úder do hlavy, možná nějakým předmětem,“ řekl De Jong. Dodal, že nemůže poskytnout další podrobnosti nebo se vyjadřovat k Baudetově zdravotnímu stavu.

Thierry Baudet, který obhajuje křeslo v parlamentu, dostal podle AP už minulý měsíc na akci v Gentu ránu deštníkem do hlavy.

Odcházející nizozemský premiér Mark Rutte z Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) na síti X uvedl, že je „naprosto nepřijatelné, že byl Thierry Baudet znovu napaden“. „Řekl jsem to předtím a teď to důrazně opakuji: Držte se dál od politiků,“ napsal Rutte a dodal, že s Baudetem hovořil a popřál mu hodně síly a uzdravení. (ČTK)