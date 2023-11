Trenér Šilhavý končí u fotbalové reprezentace

Trenér fotbalového národního týmu Jaroslav Šilhavý nebude pokračovat ve vedení reprezentace. Po vítězném zápase proti Moldavsku to sdělil v přímém přenosu v pozápasovém rozhovoru.

Jaroslav Šilhavý působil u reprezentace od roku 2018. Foto: ČTK/AP/Naomi Baker

Přestože Češi porazili Moldavsko 3:0 a zajistili si přímý postup na Euro, povede je na šampionátu jiný trenér.

Šilhavý přiznal, že k jeho rozhodnutí přispěl tlak z uplynulých týdnů. Česká reprezentace byla v posledních týdnech kritizovaná kvůli nepřesvědčivým výkonům i neuspokojivým výsledkům. Šilhavý i celý realizační tým kvůli tomu měli zkrácené smlouvy jen do konce listopadu.

Šilhavého konec po úspěšně zvládnuté kvalifikaci a vítězném posledním utkání hodnotí komentátoři jako neobvyklý, přispět k němu mohla i kauza tří fotbalistů, kteří mezi dvěma posledními zápasy zamířili na večírek a byli posléze z reprezentace vyřazeni.

Předseda Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Petr Fousek po utkání vyslovil spokojenost s vytyčeným cílem – postupem na Euro. Šilhavému poděkoval za uplynulých pět let ve vedení reprezentace, za vydařené předchozí Euro (kdy Češi postoupili do čtvrtfinále) či za postup do elitní skupiny A Ligy národů.

Výkonný výbor FAČR bude podle předsedy situaci řešit, Fousek odmítl přiblížit, zda česká reprezentace bude mít nového trenéra 2. prosince při losování základních skupin mistrovství Evropy. Fousek nepředpokládá, že jméno nového trenéra oznámí hned zítra.