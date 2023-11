KLDR varovala Japonsko, že se v příštích dnech pokusí vyslat do vesmíru satelit

Severní Korea upozornila japonskou pobřežní stráž, že má v úmyslu v období mezi středou a 1. prosincem vyslat na oběžnou dráhu Země satelit, uvedla dnes agentura Kjódó.

Varování KLDR před dopadem stupňů rakety se týká tří zón: Žlutého moře, Východočínského moře a Filipínského moře v oblasti východně od ostrova Luzon.

Severní Korea se už letos v květnu a v srpnu pokusila vyslat do vesmíru svou první špionážní vojenskou družici, oba starty však skončily neúspěchem, připomněla Kjódó. Třetí pokus Pchjongjang plánoval na říjen, nakonec k němu však nedošlo. Jihokorejský ministr obrany Sin Won-sik v neděli prohlásil, že Severní Korea by se mohla znovu pokusit o vypuštění vojenského špionážního satelitu na oběžnou dráhu do konce listopadu.

Japonský premiér Fumio Kišida dnes v Tokiu příslušným ministerstvům a vládním agenturám sdělil, aby se plně připravily na možný start rakety z KLDR a aby v úzké spolupráci s relevantními zeměmi, jako jsou Spojené státy a Jižní Korea, současně Pchjongjang vyzvaly k zastavení tohoto projektu. Podle agentury Kjódó to oznámil úřad japonského premiéra.

Také jihokorejská armáda dnes vyzvala Severní Koreu, aby „okamžitě“ zastavila přípravy na vypuštění špionážní družice, a upozornila Pchjongjang, že v případě potřeby přijme „nezbytná opatření“, napsala agentura AFP. Jihokorejská zpravodajská služba uvedla už začátkem listopadu, že se KLDR nachází v závěrečné fázi příprav na svůj třetí pokus.

Jižní Korea a Spojené státy už dříve obvinily KLDR z dodávek vojenského materiálu Rusku pro jeho válku na Ukrajině výměnou za ruskou vojenskou vesmírnou technologii. Moskva i Pchjongjang tato tvrzení odmítají. Podle analytiků přitom má technologická schopnost vypouštět rakety do vesmíru značný význam pro vývoj balistických raket, jejž Pchjongjangu zakazují četné sankce OSN, píše AFP.

Minulý týden Severní Korea oznámila, že úspěšně otestovala nový typ motoru na tuhá paliva pro balistické rakety středního doletu. Dříve v letošním roce KLDR podle agentury Reuters otestovala svou první mezikontinentální balistickou raketu na tuhé palivo. (ČTK)