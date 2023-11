Izraelská armáda tvrdí, že nalezla v mešitě ve městě Gazy dílnu na rakety

Izraelská armáda dnes uvedla, že v jedné z mešit ve městě Gaza nalezla dílnu na rakety, kterou používalo teroristické hnutí Hamás. Píše to server The Times of Israel.

Izrael dlouhodobě tvrdí, že hnutí Hamás používá nemocnice či mešity pro vojenské účely, což představitelé Hamásu odmítají. Tvrzení armády nelze v době bojů nezávisle ověřit.

„Mešita ve čtvrti Zajtún byla používána pro výrobu zbraní,“ oznámil dnes večer mluvčí izraelské armády Daniel Hagari. Podle něj ve sklepení mešity izraelští vojáci objevili dílnu pro výrobu raket. V mešitě pak byly podle vojáků zbraně.

Podle Hagariho to je další důkaz, že radikální hnutí Hamás používá civilní objekty pro své vojenské cíle. To však palestinské hnutí odmítá. Izrael dlouhodobě říká, že si Hamás bere civilisty jako živý štít.

Izraelská armáda dnes uvedla, že její jednotky svádí těžké boje s hnutím Hamás právě ve čtvrti Zajtún ve městě Gaza. Izrael zahájil na severu Pásma Gazy na konci října rozsáhlou vojenskou operaci. (ČTK)