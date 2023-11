ÚSTR je připraven podílet se na narovnání nízkých důchodů disidentů

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) je připraven podílet se na narovnání důchodů disidentů a disidentek. Jejich nízké penze označil za historickou křivdu. Uvedl to ve vyjádření, které ČTK zaslala mluvčí instituce Petra Jungwirthová.

Neřešení nízkých disidentských penzí kritizuje signatář Charty 77 a zakladatel knihovny samizdatové literatury Libri prohibiti Jiří Gruntorád. Požaduje odstoupení ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Na podporu požadavku začal 17. listopadu u sídla vlády držet hladovku. Vedení ÚSTR se dnes Jurečky zastalo, podle něj se ministr problematikou dlouhodobě zabývá.

„Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) připravil zákon o snížení důchodů komunistickým prominentům a následně zaměstnanci ÚSTR připravili seznam osob, u nichž dojde ke snížení důchodů. A stejně tak je ÚSTR připraven podílet se ve spolupráci s MPSV na narovnání důchodů disidentům a jejich rodinným příslušníkům,“ stojí v dnešním vyjádření. ÚSTR uvedl, že „historickou křivdu“ u nízkých disidentských penzí je nutné napravit. „Chápeme rozhořčení disidentů a sdílíme je, pokládáme za smutné, že 34 let po listopadu 1989 není tato křivda napravena,“ uvedl ústav.

Proč nedosahují disidenti důstojných důchodů?

Za malými důchody odpůrců a odpůrkyň komunistického režimu bývá věznění, vynucená emigrace či nemožnost pracovat. Nemohli tak dostatečně dlouho platit odvody. Mnoho lidí také nesmělo působit ve své profesi a smělo vykonávat jen pomocné práce s malým výdělkem, který se pak promítl do nízké penze. Příplatky k důchodu pro odbojáře všichni nezískali.

Gruntorád uvedl, že loni spolu s dalšími disidenty a disidentkami kvůli tomu poslal dopis premiérovi Petru Fialovi (ODS). Získali odpověď, že mohou žádat o takzvané odstranění tvrdosti zákona, tedy o zmírnění podmínek a dopočítání penze. Jeden z disidentů žádost podal. Jurečka ji zamítl. V sobotu před dvěma dny ministr po zahájení Gruntorádovy hladovky oznámil, že Česká správa sociálního zabezpečení disidentské penze znovu prověří a s posuzováním začne hned po víkendu.

Vedení ÚSTR se Jurečky zastalo

Na jaře šéf resortu novinářům řekl, že jeho ministerstvo řešení chystá. Šéf ministerského odboru sociálního pojištění Tomáš Machanec tehdy uvedl, že by se na něm měl podílet ÚSTR, který by mohl disidentům a disidentkám vydávat osvědčení. O úpravě penze by při zmírnění tvrdosti zákona pak rozhodovala sociální správa. Dostala by od ministerstva návod postupu.

Vedení ÚSTR se dnes Jurečky zastalo. „Mrzí nás, že je odpovědnost přesouvána na současného vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí, který se problematikou dlouhodobě zabývá a skutečně ji řeší,“ uvedl ústav ve vyjádření.

Poslanec ODS a někdejší ředitel ÚSTR Pavel Žáček na síti X uvedl, že také podporuje narovnání nízkých disidentských důchodů. Podle něj není problém v ministrovi, ale v „zavedeném úředním šimlu“ sociální správy. (ČTK)