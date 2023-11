Vláda ve středu projedná novelu zákona o GIBS

Právní zakotvení mezinárodní spolupráce či zavedení služebních stejnokrojů by měla přinést novela zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS), kterou ve středu projedná vláda.

Oproti původnímu návrhu novela neobsahuje oprávnění inspektorů vstupovat bez předchozího upozornění do všech prostor užívaných policií, celní správou nebo vězeňskou službou. Na základě připomínek některých úřadů vnitro ustanovení vypustilo.

„Zákon o GIBS je účinný 11 let a za celou tuto dobu nebyl komplexněji novelizován. Některá jeho ustanovení se ukazují jako nedostatečná nebo v praxi problematicky využitelná, což v některých případech může vést ke ztížení plnění zákonných úkolů inspekce,“ uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě materiálu.

V mezinárodní spolupráci dosud zákon o inspekci odkazoval na zákon o Policii ČR. Podle návrhu vnitra by ale měla být úprava vtělena přímo do zákona o GIBS. Novela tak výslovně uvádí, že inspekce při plnění úkolů spolupracuje s organizacemi jako Interpol či Evropský policejní úřad, na žádost zahraničního sboru může použít operativně pátrací prostředky nebo že příslušník zahraničního sboru může za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou vykonávat oprávnění a povinnosti příslušníka inspekce. Mezinárodním subjektům bude moci inspekce poskytovat utajované informace i bez souhlasu Národního bezpečnostního úřadu.

Příslušníci GIBS by také podle návrhu mohli nosit služební stejnokroj, a to především při slavnostních nebo společenských akcích. Službu vykonávají v běžném oděvu, někdy mají označení inspekce.

Novela také nově stanovuje oprávnění inspektorů zjišťovat u kontrolovaných osob, zda jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. „Účelem daného ustanovení je zajištění efektivního plnění úkolu GIBS v situacích, kdy by jinak bylo nutno vyčkat na součinnost poskytnutou jiným subjektem, přičemž tato časová prodleva by mohla vést ke ztížení nebo zmaření daného úkonu,“ uvedlo ministerstvo.

Podle původního návrhu novely měli mít příslušníci inspekce oprávnění vstupovat do prostor, které používají bezpečnostní sbory, bez předchozího upozornění. Měli při tom dodržovat opatření zajišťující ochranu utajovaných informací, v případě, že by museli vstoupit do věznice či detenčního ústavu, museli by uvědomit ředitele zařízení. Například ministerstvo spravedlnosti ale namítalo, že objekty vězeňské služby mají režimová pravidla, která není možné porušovat. Zrušení ustanovení navrhovala i sama inspekce s tím, že vstup do prostor bezpečnostních sborů je už dostatečně upraven v jiných předpisech.

Inspektoři ale budou moci podle novely vstoupit do obydlí bez souhlasu jeho uživatele, a to v případě, že věc nesnese odkladu a vstup je nutný pro ochranu života či zdraví lidí. „Ustanovení je převzato ze zákona o policii, nicméně pro potřeby inspekce došlo k zúžení jeho rozsahu, kdy nebylo přejato oprávnění vstupu pro případ, že by se v místě nacházel zemřelý nebo pokud by se tam nacházelo týrané zvíře. Tyto případy jsou zcela mimo působnost i praxi inspekce,“ vysvětlilo ministerstvo vnitra. (ČTK)