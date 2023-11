Plzeň vyhlásí nulovou toleranci hazardu, do dvou let chce zrušit herny i kasina

Plzeň vyhlásí nulovou toleranci hazardu. Do dvou let chce z města vytěsnit všechny herny i kasina. Teď je v Plzni 37 hracích míst v souladu s vyhláškou. Předpis chce radnice neprodleně změnit tak, aby do dvou let v Plzni nebyla ani jedna herna a ani jedno kasino, řekl dnes ČTK primátor Roman Zarzycký (ANO).

Proti hazardu se podle něj postavili všichni radní, tedy koalice ANO, STAN, Pirátů a Pro Plzeň.

„Jsem přesvědčen, že negativní jevy, které se s herními místy pojí, převažují nad ekonomickou stránkou věci a příjmem peněz z hazardu do městského rozpočtu,“ uvedl. Podle radního pro bezpečnost Jiřího Winkelhöfera (Pro Plzeň) jde likvidace hazardu ruku v ruce se snahou radnice zlepšovat bezpečnost ve městě. Podle analýzy z letošního ledna je v Plzni 37 heren a kasin. „Tyto provozovny v případě vydání vyhlášky zaniknou ve chvíli, kdy jim skončí platnost vydaných povolení, nejpozději však do dvou let,“ řekl.

Vydání vyhlášky, která zakáže hazardní hry na celém území města, předchází podle mluvčí města Evy Barborkové proces, který zahrnuje připomínkování návrhu městskými obvody a projednání v komisi, v radě města, ve finančním výboru a nakonec v zastupitelstvu. Po vydání musí být vyhláška zveřejněna ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků, dodala.

Město očekává, že na odvodech z hazardu letos rozpočet získá přes 410 milionů Kč. V příštích letech bude ale suma kvůli vládnímu konsolidačnímu balíčku výrazně nižší, podle ekonomického úřadu magistrátu zhruba 130 milionů korun. „Pokles je dán převodem inkasa z online her výhradně ve prospěch státu a zároveň snížením procentuálního podílu z 65 na 45 procent u technických her (zejména automatů),“ uvedla mluvčí. Trend online navíc směřuje ke stále vyššímu podílu využívání online her, proto bude příjem z hazardu zřejmě dál klesat.

Vyhláška o regulaci provozování hazardních her z loňského srpna povolila na území města Plzně 48 hracích míst, tedy polovinu původního počtu. Od té doby už na několika místech herny skončily, protože neplnily zákonná kritéria.

Nejvíce heren je na území centrálního obvodu, následují druhý městský obvod, první a čtvrtý. Dvě velká kasina jsou na hlavním náměstí Republiky, další kasina pak v obchodních centrech. (ČTK)