Americký ministr obrany na Ukrajině

Na Ukrajinu přijel americký ministr obrany Austin. „Jsem zde, abych předal důležité poslání – Spojené státy budou i nadále podporovat Ukrajinu v jejím boji za svobodu proti ruské agresi, jako teď, tak i v budoucnu,“ prohlásil po příjezdu na kyjevské nádraží. (NV)

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.

I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023