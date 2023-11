Čeští horolezci přivolali šerpovi v Himalájích pomoc

Česká výprava v Himalájích zachránila šerpu, který zkolaboval. Při výstupu na horu Ama Dablam v Nepálu mu tři horolezci do výšky šesti tisíc metrů nad mořem přivolali vrtulník. „Kdyby se ho nepodařilo transportovat během hodiny, co se akce spustila, tak by to nedopadlo úplně dobře,“ řekl jeden z účastníků události Jiří Trávníček. (ČT24)