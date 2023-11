DeSantis bránil Muska po antisemitském tweetu

Guvernér Floridy Ron DeSantis vyjádřil podporu Elonu Muskovi. Bránil ho po sérii kritiky, které Musk čelil po projevení souhlasu s antisemitským postem na své sociální síti X. Kvůli tomu síť přišla o důležité inzerenty.

Republikánský politik Muska v televizní debatě označil za „vlajkonoše svobody projevu“.

DeSantis podle svých slov antisemitský příspěvek neviděl a nezná jeho kontext.

„Elona Muska znám. Myslím, že je to člověk, který věří v Ameriku, nikdy jsem ho neviděl, že by se něčeho takového dopouštěl. Takže je překvapivé, jestli je to pravda,“ řekl. (The Guardian)