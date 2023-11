Finská armáda staví plot na hranici s Ruskem

Finská armáda začala stavět plot na hranici s Ruskem. Finsko také uzavřelo čtyři z devíti hraničních přechodů. Pohraniční stráž „zajišťuje veřejný pořádek a bezpečnost v situaci, kdy panují nepokoje, a zaručuje bezpečný legální přeshraniční provoz“.

Finsko zpřísnilo hraniční kontroly kvůli stoupající nelegální migraci z Afriky a Blízkého a Středního východu.

Premiér Petteri Orpo tvrdí, že Moskva uprchlíky cíleně převádí přes hranice. Prezident země dodal, že by Finsko mělo být připravené na obranu přes Ruskem, které by se mohlo mstít za vstup Finska do NATO. (Kyiv Independent)