Stavíme bungalovy v polích, kde budou v budoucnu opuštění vdovci a vdovy závislí na vnoučatech s auty, říká urbanista

Ministr zahraničí Jan Lipavský v rozhovoru vysvětluje, proč Česko zmrazilo ruský majetek a jestli jsme připraveni na odvetu. „Pokud bude někdo nadále chtít, aby nájemníci platili v hotovosti, a kdyby to někdo skutečně dělal, šlo by v obou případech o porušování mezinárodních sankcí a to je podle zákona trestné,“ upozorňuje.