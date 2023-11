Podle trenéra fotbalové reprezentace je vyřazení tří hráčů před zápasem komplikace, tým si ale poradí. Trenér podle svých slov nemohl udělat niž jiného, než je po návštěvě nočního klubu před zápasem vyřadit.

Reprezentace se zítra utká s Moldavskem, budou hrát o postup v mistrovství Evropy.

Trenér Jaroslav Šilhavý uvedl, že ho zpráva o návštěvě nočního klubu hráči zklamala.

„Hráči byli taky přepadlí. Omluvili se týmu, ale to je prostě po tom, co se stalo, málo. Uvědomili si, co udělali. Hrozně je to mrzelo, ale už se stalo. Musejí za to nést následky, proto opustili sraz,“ doplnil. (České noviny)