Napoleonův ikonický klobouk míří do aukce

Podle izraelské armády není unesená loď v Rudém moři izraelská. Je podle nich britská a spravuje ji japonská společnost. Na palubě by neměli být žádní Izraelci, uvedla armáda. Loď unesla ozbrojená skupina Húsíové, podle Izraele se na únosu podílel Írán. (The Times of Israel)