Problém nízkých penzí disidentů je ostuda, je třeba ho řešit, shodli se politici

Situace kolem nízkých penzí disidentů v Česku je ostudná a stát ji musí co nejdříve vyřešit, shodli se zástupci vládní koalice i opozice v dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Předseda poslanců ODS Marek Benda uvedl, že koalice se bude problémem zabývat.

Neřešení problému nízkých penzí disidentů a disidentek kritizuje signatář Charty 77 a zakladatel knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti Jiří Gruntorád. Požaduje kvůli tomu odstoupení ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Na podporu svého požadavku začal v pátek držet hladovku. Jurečka už na jaře novinářům řekl, že jeho ministerstvo řešení problému nízkých disidentských penzí chystá.

„Je ostuda, že se na to musí takto upozorňovat,“ řekl Benda. Podle něj se bude koalice snažit najít řešení, přičemž sám by preferoval, aby se téma řešilo přednostně. Nemyslí si, že je nutné penze disidentů řešit úpravou zákona. Podle něj jsou možné i rychlejší cesty. Jednání o penzích pro disidenty potvrdil i předseda poslaneckého klubu Pirátů Zbyněk Michálek. „Určitě se tím budeme zabývat,“ dodal. Řešení situace podpořili také zástupci opozice.

Za malými důchody odpůrců komunistického režimu bývá věznění, vynucená emigrace či nemožnost pracovat. Nemohli tak dostatečně dlouho platit odvody. Mnoho lidí také nesmělo působit v původní profesi a vykonávalo jen pomocné práce s nízkým výdělkem, který se promítl do nízké penze. Příplatky k důchodu pro odbojáře všichni nezískali.

Postup vlády ve věci nízkých penzí disidentů dnes kritizoval také ředitel Post Bellum a zakladatel Paměti národa Mikuláš Kroupa. „Vláda je v této věci i přes své deklarované sliby pomalá. A i my jsme již rezignovali. Už jsme přestali doufat, že by se tato tristní situace nějakým zákonem změnila, a že by se konečně tak jako v jiných postsovětských zemích EU disidentům důchody navýšily a naopak bývalým prominentům režimu a zaměstnancům tehdejších ozbrojených složek snížily. Marně jsme na toto téma vícekrát poukazovali,“ uvedl. Důvodům protestu Jiřího Gruntoráda rozumí a souhlasí s nimi. (ČTK)