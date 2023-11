Jordánský král vyzval k zajištění okamžitého příměří v Pásmu Gazy

Jordánský král Abdalláh II. vyzval mezinárodní společenství, aby se zasadilo o okamžité příměří v Pásmu Gazy, které by zastavilo tamní humanitární katastrofu. Tu podle jeho slov způsobila izraelská „ohavná válka proti civilistům“. Izrael naopak odmítá, že by na civilisty cílil.

Král při setkání se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyen uvedl, že globální mocnosti by měly přinutit Izrael, aby dodržoval mezinárodní pravidla o ochraně civilistů. Měly by podle něj rovněž zajistit, že Izrael vyslyší výzvy, aby umožnil nepřerušovaný přísun pomoci do Pásma Gazy, píše agentura Reuters. (ČTK, Reuters)