Izraelské síly zintenzivňují útoky v severní části Gazy, píše server ToI

Izraelské síly zintenzivňují útoky v severní části Gazy, píše server Times of Israel. Izrael sdělil, že v noci na dnešek zasáhl v Pásmu Gazy řadu cílů Hamásu.

Izrael podle oznámení armády zasáhl pomocí stíhaček cíle ve městě Gaza a v jeho aglomeracích Džabálija a Bajt Lahíja. Zpráva o náletech přichází podle izraelského deníku v době, kdy také pozemní izraelské síly postupují hlouběji do Pásma Gazy. Informace o operacích izraelské armády není bezprostředně možné ověřit z jiných zdrojů.

Zpráva o vystupňování vojenských operací přišla jen několik hodin poté, co Bílý dům popřel informace listu The Washinton Post o předběžném dosažení dohody o několikadenním příměří mezi Hamásem a Izraelem. Pozastavení bojů mělo podle listu souviset s propuštěním desítek rukojmí a rozšířením vstupu humanitární pomoci do Pásma Gazy. Dohoda v tomto smyslu podle Washingtonu uzavřena není, ale USA na věci intenzivně pracují.

Izraelští vojáci s tanky a za podpory letectva bojují s Hamásem na okraji Džabáliji, největšího uprchlického tábora v Pásmu Gazy. V některých rezidenčních domech ve městě byly objeveny zbraně, uvádí také prohlášení izraelské armády. (ČTK)