Vánoce se blíží a my nabízíme spoustu tipů na to nejlepší, co je teď na knižních pultech. Všichni oslovení čeští nakladatelé dětských knih se shodují, že od období covidu se dětských knih prodává méně a je mnohem náročnější zákazníky přesvědčit, aby si je koupili. Přesto i tento trh má své hity a stálice.