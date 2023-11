WHO se pokusí evakuovat zbylé pacienty z nemocnice Šífa, je jich tam 291

Světová zdravotnická organizace (WHO) se pokusí co nejdříve evakuovat zbylé pacienty z nemocnice Šífa v Pásmu Gazy. Je jich tam podle ní 291, včetně 32 malých dětí v „extrémně kritickém stavu“.

WHO o tom informovala na X. Tým WHO nemocnici, do níž před několika dny vnikli izraelští vojáci, navštívil v sobotu. Největší zdravotnické zařízení v Gaze se podle něj stalo „zónou smrti“.

Tým složený ze zástupců WHO a několika dalších organizací, který svou „vysoce rizikovou“ misi koordinoval s izraelskou armádou, v Šífě strávil asi hodinu. Situaci v zařízení posléze označil za zoufalou. „Byly patrné stopy po ostřelování a střelbě. Tým viděl u vchodu do nemocnice masový hrob a bylo mu řečeno, že je v něm pohřbeno více než 80 lidí,“ uvedla WHO, podle níž mimo jiné kvůli nedostatku čisté vody, potravin a léků Šífa v podstatě přestala fungovat jako zdravotnické zařízení.

OSN ještě v sobotu uvedla, že v Šífě bylo asi 2300 pacientů, zdravotníků a Palestinců vyhnaných konfliktem z domovů. Většina z nich ale místo opustila, když podle WHO izraelská armáda nařídila vnitřně vysídleným Palestincům, aby z nemocnice odešli.

Izrael tvrdí, že v nemocnici zasahuje, protože zde jednu ze svých základen měl Hamás. Teroristé i palestinští zdravotníci to popírají. (ČTK)