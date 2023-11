Ruský nacionalista Girkin oznámil, že se chce ucházet o prezidentský post

Vězněný ruský nacionalista Igor Girkin oznámil, že se chce v nadcházejících volbách ucházet o prezidentský úřad. Informoval o tom nezávislý ruský server Sota, který se odvolal na Girkinův dopis z vazby.

Bývalý velitel proruských separatistů na Donbasu je v Rusku od léta ve vyšetřovací vazbě kvůli obvinění z podněcování k extremistické činnosti. Jako stoupenec války proti Ukrajině kritizoval ruské vojenské velení i prezidenta Vladimira Putina a označoval je za neschopné.

Girkin, známý také jako Igor Strelkov, zároveň hraje ústřední roli v kauze dopravního letadla sestřeleného v roce 2014 nad východní Ukrajinou. Nizozemský soud ho loni v listopadu v nepřítomnosti odsoudil na doživotí kvůli podílu na vraždě 298 lidí, kteří byli v tu dobu na palubě. Šlo o let MH17, letadlo startovalo z Amsterodamu a namířeno mělo do Kuala Lumpuru.

Server Sota dnes mimo jiné zveřejnil video, na němž muž, kterého server označil za spolupředsedu skupiny nazvané Ruské hnutí za Strelkova (RDS), čte na tiskové konferenci Girkinův dopis oznamující kandidaturu. V něm Girkin svým stoupencům ukládá, aby založili volební štáb a začali sbírat podpisy pro jeho kandidaturu, uvedla Sota.

Moskevský soud v září Girkinovi vazbu prodloužil o další více než tři měsíce. Ve vazební věznici Lefortovo zůstane nejméně do 18. prosince.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov už dříve prohlásil, že Putin má ve volbách plánovaných na příští rok bezprecedentní podporu a že pokud by kandidoval, získal by drtivou většinu hlasů. Očekává se přitom, že ruský prezident, který je u moci už více než 20 let, v čele země zůstane. Agentura Reuters poznamenala, že Girkin je kvůli situaci v Rusku a svému věznění nepravděpodobným uchazečem. (ČTK)