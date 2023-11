Vzácná láhev téměř 100 let staré skotské whisky Macallan se v aukci prodala za 2,5 milionu eur. Je to nejvyšší částka, jaká kdy byla za láhev této whisky získána. Whisky byla v roce 1986 stočena do pouhých 40 lahví, které předtím zrály 60 let v sudu po sherry. (AP)