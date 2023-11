MPSV navrhlo zvýšit možné úhrady od klientů za pobyt v domovech a stravu

Maximální možné ceny za pobyt v domovech pro seniory či hendikepované, týdenních stacionářích, terapeutických komunitách a azylových domech by se mohly od ledna zvýšit o 25 korun. Za celodenní stravu by klienti mohli platit o 20 korun víc, tedy nejvýš 255 korun.

Oběd by mohl stát až 115 korun, tedy o deset korun víc. Počítá s tím navrhovaná vyhláška ministerstva práce o úhradách v sociálních službách.

Podle resortu náklady na provoz rostou, stát kvůli zadlužování musí výdaje omezovat a do financování péče je nutné víc zapojit rodinu a blízké potřebných. Po úpravě částek by od nich mohlo příští rok do systému přitéct 1,7 miliardy korun navíc.

„Navyšujeme úhradovou vyhlášku pro služby takzvaného hotelového typu, které jsou poskytovány v pobytových zařízeních,“ řekl ČTK ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dodal, že ceny a náklady se zvedaly, rostly ale i penze.

Pobyt v domově s celodenní stravou stojí nejvýš 515 korun za den, za měsíc tedy nejvýš 15 965 korun. Od ledna by to mohlo být za den až 560 korun, tedy za měsíc až 17 360 korun. Jurečka zdůraznil, že obyvatelům domovů musí po úhradě zůstat 15 procent jejich příjmu, tedy obvykle důchodu. U řady klientů se tak maximální nastavené ceny nevyužijí.

Za celodenní stravování s minimálně třemi hlavními jídly se platí nejvýš 235 korun. Od ledna by to mělo být až 255 korun. Oběd by mohl stát nově nejvýš 115 korun místo 105 korun. Pobyt v domovech pro seniory, postižené či se zvláštním režimem, v týdenních stacionářích či zařízeních sociální rehabilitace by za den mohl vyjít až na 305 korun místo 280 korun.

V zařízeních následné péče a v terapeutických komunitách by se úhrada mohla zvednout z 240 na 265 korun. V domovech na půli cesty by se mohlo platit až 195 korun místo 170 korun. Stejně by se upravily částky v azylových domech pro samotného dospělého. Pro dospělé v rodině by to bylo 165 korun místo 140 korun. Cena za dítě by zůstala na 90 korunách za den.

Ministerstvo práce v podkladech k vyhlášce uvedlo, že bez navýšení maximálních možných cen by kvůli růstu nákladů mohla nastat „vysoce riziková destabilizace“ systému péče. „Poskytovatelé pobytových sociálních služeb mají zcela oprávněné obavy, že zanedlouho již nebudou schopni zajistit své fungování,“ uvedli autoři vyhlášky.

Podle ministerstva se i přes růst nákladů udržovaly velmi nízké úhrady a deficity dorovnával hlavně stát, který ale kvůli rychlému zadlužování musí omezovat výdaje. Resort uvedl, že je potřeba pro zachování kvality péče „bezodkladně a nekompromisně zareagovat“ a nutné je zapojit soukromé zdroje. Víc by se měla podílet rodina, jsou přesvědčeni autoři vyhlášky. Podle nich by přínos po úpravě cen mohl příští rok činit 1,7 miliardy korun a větší příjem zabrání případnému omezování služeb.

Proti navyšování úhrad byly už v minulosti organizace postižených. Poukazovaly na to, že příspěvek na péči nerostl, i když služby zdražují. Jurečka prosazuje navýšení této dávky. Jednat o tom mají lídři koalice. (ČTK)