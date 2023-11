Borrell: Pásmo Gazy by po skončení bojů měla spravovat palestinská autonomie

Pásmo Gazy by po skončení bojů měla podle šéfa unijní diplomacie Borrella spravovat palestinská autonomie. Borrell to řekl na bezpečnostní konferenci v bahrajnské Manámě. Pásmo je od roku 2007 pod kontrolou Hamásu.

„Kontrolu nad Gazou už nemůže mít Hamás … Takže kdo nad ní bude mít kontrolu? Myslím, že jediný, kdo by to mohl být, je palestinská samospráva,“ řekl Borrell.

Také Spojené státy chtějí, aby se po válce do jednání o budoucnosti Pásma Gazy zapojila palestinská autonomie. V říjnu to u příležitosti setkání s šéfem autonomie Mahmúdem Abbásem zopakoval americký ministr zahraničí Antony Blinken. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nicméně opakovaně řekl, že izraelská armáda bude mít nad Gazou kontrolu i po skončení války.

Poradce Bílého domu pro blízkovýchodní otázky Brett McGurk dnes na konferenci v Manámě podotkl, že pokud by Hamás propustil rukojmí, které vězní od svého říjnového vpádu do Izraele, tak by se Pásmo Gazy dočkalo zvýšení humanitární pomoci a také přestávek v bojích. „Ve chvíli, kdy propustíte rukojmí, uvidíte opravdu významné změny,“ sdělil McGurk. (ČTK)