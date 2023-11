SpaceX se v Texasu pokusí o druhý let rekordního systému Starship

Společnost SpaceX se dnes pokusí o druhý zkušební let největšího dopravního systému všech dob tvořeného kosmickou lodí Starship a nosnou raketou Super Heavy. Předchozí pokus skončil letos v dubnu explozí čtyři minuty po vzletu.

Možnost pro start se naskytne dnes ve 14:00 SEČ a potrvá dvacet minut. Raketové motory zažehnou na základně SpaceX pojmenované Starbase v Boca Chica v Texasu. Událost lze sledovat živě.

Nosná raketa a vlastní kosmické plavidlo dohromady měří 121 metrů, tedy zhruba dvojnásobek Petřínské rozhledny, a systém je tak dosud největším svého druhu. Unese až 100 lidí nebo 150 tun nákladu. Jedná se také o nejvýkonnější systém – nosič pohání 33 raketových motorů Raptor, kosmickou loď pak šest dalších jednotek.

Právě rekordní výkon raketových motorů obřího systému způsobil problémy při prvním testovacím letu letos v dubnu. Síla motorů tehdy zdevastovala startovací rampu a písek a kusy betonu rozmetala do vzdálenosti několika kilometrů. SpaceX pro obyvatele okresu Cameron County před dnešním startem vydala varování před přílišným hlukem.

Lepší opatření týkající se bezpečnosti i životního prostředí v oblasti Boca Chica byla jedním z požadavků Federálního úřadu pro letectví (FAA), který SpaceX povolení ke startu udělil ve středu. Společnost původně plánovala testovací let na pátek 17. listopadu, o den ho ale odložila kvůli nutné výměně hardwaru. Starship byla podle představitelů SpaceX připravena k letu již několik měsíců a čekala již jen na schválení FAA.

Podnikatel a šéf SpaceX Elon Musk o prvním testu uvedl, že předčil jeho očekávání, neboť nosná raketa Super Heavy a kosmická loď Starship se poprvé společně vznesly do vzduchu. Dopravní systém ale ani zdaleka nesplnil celkové cíle zkoušky, tedy dosažení hranice vesmíru, let okolo téměř celé Země a návrat do atmosféry pro přistání u Havajských ostrovů. O stejnou trajektorii se Starship pokusí i dnes.