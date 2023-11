Honda v USA stahuje téměř 250 000 vozidel

Automobilka Honda stahuje ve Spojených státech téměř 250 000 vozidel. Může u nich dojít k selhání ložisek, což může způsobit zastavení motoru a zvýšit riziko havárie.

Stažení se týká některých SUV Honda Pilot a minivanů Odyssey z let 2018 a 2019 a některých pickupů Ridgeline z let 2017 a 2019. Svolávací akce se týká také některých vozů Acura TLX z let 2015 až 2020 a některých SUV Acura MDX z let 2016 až 2020.

Automobilka v dokumentech uvádí, že kvůli tomuto problému eviduje 1 450 záručních reklamací, ale nemá žádné zprávy o zraněních. Prodejci motory zkontrolují a v případě potřeby opraví nebo vymění. (AP)