Václav Klaus: Symboly 17. listopadu 1989 byly ukradeny lidmi, kteří si to nezaslouží

Podle někdejšího prezidenta Václava Klause byly symboly 17. listopadu 1989 ukradeny lidmi, kteří si to nezaslouží. Uvedl to dnes v rozhovoru pro CNN Prima News.

Podle bývalého prezidenta Miloše Zemana nebylo násilné potlačení studentské demonstrace komunistickou policií před 34 lety masakrem a celospolečenská podpora změnám se zvedla až po dezinformaci o úmrtí jednoho ze studentů. Klaus a Zeman to dnes uvedli ve společném rozhovoru pro CNN Prima News.

„Trvám na tom, že ten 17. listopad – nemyslím to, co se stalo, ale ty symboly 17. listopadu. to znamená ta Národní třída a tak – nám byly ukradeny, obsazeny lidmi, kteří si to nezaslouží a kteří na tyto věci měli úplně jiný názor než my dva,“ uvedl Klaus. Podle něj se jedná o osoby, kteří pošlapávají myšlenky 17. listopadu. Připomenout si výročí na Národní třídě nebyl, aby se nemusel střetávat s některými představiteli současné politické reprezentace. Kritický byl ke členům současné vlády, zejména k představitelům ODS, kterou dříve spoluzakládal a vedl. Podle Klause má ČR velmi pokroucenou parlamentní demokracii bez ideově vyhraněných stran a pokroucený trh.

„Nebyl to masakr ve smyslu vraždění,“ uvedl Zeman k potlačení studentské demonstrace. Podle něj pouze čelní skupina pochodu Národní třídou dostala obuškem. Exprezident nesouhlasil se svým předchůdcem v tom, že parlamentní demokracie vyžaduje nutně ideově vyhraněné strany, současné ale podle něj tvoří „politický eintopf“ a chybí jim výrazné osobnosti.

I když podle obou bývalých prezidentů komunistickou ideologii nahrazuje ekologická a objevuje se náběh na omezování nejrůznějších svobod, současný stav nelze nazvat novou totalitou, jak to činí předseda ANO a expremiér Andrej Babiš. Slovo totalita je nadsazeno a zneužívané, já bych v žádném případě tak dnešní systém neoznačil,“ uvedl Klaus. „Souhlasím s tím, že nežijeme v totalitě, dneska totalita zdaleka není,“ dodal Zeman s tím, že Babiš to přehání. (ČTK)