Dvě stovky lidí se sešly v Brně na demonstraci proti současné vládě

Dvě stovky lidí se dnes odpoledne sešly u Janáčkova divadla v Brně na demonstraci proti současné vládě. Mezi řečníky byl i bývalý poslanec Lubomír Volný, bývalý místopředseda KSČM Josef Skála nebo brněnská lékařka Andrea Málková.

Po skončení projevů pokračovala necelá polovina účastníků pochodem přes náměstí Svobody k budově Nové radnice, kde akce skončila.

Na začátek shromáždění přišly asi dvě stovky lidí. Projevem ji zahájil historik Radomír Malý, který varoval před „novou globalistickou totalitou“, jejímiž představiteli jsou podle něho zakladatel Microsoftu Bill Gates či finančník George Soros. Vládě vyčetl, že uměle vytváří strach v souvislosti s pandemií covidu, s válkou na Ukrajině a klimatickou krizí, která podle Malého není skutečná.

Komunistický politik Josef Skála současnou vládu kritizoval za to, že Českou republiku žene do „dluhové oprátky“ a do války s jadernou mocností, tedy Ruskem. V podobném duchu se nesly i ostatní projevy, opakovaně zaznívalo tvrzení, že 17. listopad 1989 byl řízeným předáním moci a že pandemie covidu byla uměle vytvořena vládami a médii. Opakovaně zaznívaly výzvy, aby se odpůrci současné vlády ve volbách spojili, ať už je jejich důvod jakýkoliv.

Po projevu Lubomíra Volného, který přišel na řadu asi hodinu po zahájení, velká část účastníků akci opustila, do závěrečného průvodu se zařadila necelá stovka lidí s vlajkami. Prošli přes náměstí Svobody, kde ve stejnou dobu pokračoval festival Brněnský sedmnáctý, k žádným střetům s jeho návštěvníky ale nedošlo.

Moderátor z pódia lidi na náměstí na procházející průvod upozornil a požádal je, aby mu udělali prostor. Zdůraznil, že právo na to veřejně vyjádřit svůj názor lidé v Česku získali právě díky událostem 17. listopadu 1989.

Před Novou radnicí v Brně se pak pochod zastavil, krátce skandoval svůj požadavek na demisi vlády a poté se lidé rozešli. (ČTK)