Drag shows na Floridě mohou pokračovat, Nejvyšší soud zamítl omezující zákon

Nejvyšší soud USA odmítl omezení tzv. drag shows na Floridě. Pro se vyslovili tři nejvíce konzervativní soudci, proti byli tři konzervativně a tři liberálně smýšlející soudci. Zákon prosadil floridský guvernér Ron DeSantis a penalizoval drag shows pro děti a mladistvé.

Proti omezení tzv. drag shows podala floridská restaurace, která je provozuje, žalobu. Nejvyšší soud se přiklonil na její stranu. Jméno soudce, který případ rozhodoval, a autorky snímku je totožné jen shodou okolností. Foto: Bret Kavanaugh, Unsplash

Legislativa přijatá republikánským parlamentem stanoví, že vědomé připuštění dítěte na „živé představení pro dospělé“, částečně definované jako představení, které zobrazuje „oplzlé chování“ nebo „oplzlé odhalování protetických nebo imitovaných genitálií nebo prsou“, je přestupkem.

Nejvyšší soud zamítl mimořádnou žádost Floridy o částečné obnovení platnosti tohoto zákona, čímž prozatím zabránil státu v prosazování této legislativy. Federální soudce už dříve zákon zrušil a shledal jej protiústavním. Stát Florida ale usiloval o to, aby legislativa byla nadále prosazována i během odvolání, s výjimkou restaurace Hamburger Mary’s, která podala žalobu.

Majitel restaurace John Paonessa řekl, je ze svého vítězství „naprosto nadšený“.

„Je neuvěřitelné, co všechno můžete dokázat, když se postavíte za to, co je správné, a soudy vidí, co to je,“ řekl Paonessa. „Děje se to všude, takže jsem rád, že se nám to podařilo. Guvernér se snaží krok za krokem vymazat komunitu LGBTQI+.“ (Hill)