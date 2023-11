Americké školy jsou vyšetřovány kvůli podezření z antisemitismu a islamofobie

Americké ministerstvo školství zahájilo vyšetřování sedmi univerzit, na nichž byly v minulých dnech nahlášeny případy antisemitismu a islamofobie. Mezi nimi jsou i elitní Cornellova, Kolumbijská a Pensylvánská univerzita.

Studenti Harvardu, kteří podepsali prohlášení obviňující Izrael z útoku Hamásu, se skrývají v obavách o svou bezpečnost. Ilustrační foto: Richard Wainwright, Reuters

Jedná se o první vyšetřování tohoto druhu ze strany ministerstva školství od teroristického útoku Hamásu na Izrael ze 7. října. Vyšetřování zahrnuje pět případů antisemitismu a dva případy islamofobie.

Školy byly o vyšetřováních informovány. Jsou mezi nimi škola Maize Unified School District v Kansasu a šest vysokých škol: Lafayette College v Pensylvánii, Cornell University v New Yorku, Columbia University v New Yorku, Wellesley College v Massachusetts, The Cooper Union for the Advancement of Science and Art v New Yorku a University of Pennsylvania.

Seznam škol a vysokých škol, které jsou vyšetřovány kvůli možné diskriminaci na základě původu nebo etnických charakteristik, bude zveřejněn na internetových stránkách ministerstva školství a bude každý týden aktualizován.

Na závěr šetření vydá ministerstvo školství školám doporučení. Školám hrozí, že pokud se nepodřídí, přijdou o federální financování. (CNN)

