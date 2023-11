Oslavy 17. listopadu jsou klidné, policie jen zadržela muže, který hodil vejce

Oslavy výročí sametové revoluce v Praze jsou letos zatím klidné. Policie jen zadržela muže, který na Národní třídě hodil vejce směrem k památníku 17. listopadu 1989. U slovní výměny mezi podporovateli Palestiny a jejich odpůrci zasahovat nemusela.

ČTK to řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Policisté podle něj také pomohli muži, který zkolaboval na Václavském náměstí.

Muže, který na Národní třídě v Praze hodil vejce, policie zadržela. „Je podezřelý z přestupku,“ řekl mluvčí. Muže, který upadl na Václavském náměstí a přestal dýchat, policisté oživovali a předali ho do péče zdravotníků.

Přestupku proti občanskému soužití se podle soudního rozhodnutí dopustil také muž, který před osmi lety v Praze na Albertově rovněž při připomínce Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva hodil vejce na tehdejšího prezidenta Miloše Zemana.

Na podporu Palestiny se na Národní třídě sešlo několik lidí, drželi nápisy vyzývající ke konci vraždění lidí v Gaze. Do Pásma Gazy vtrhla izraelská armáda poté, co odtud ozbrojenci z hnutí Hamás zaútočili na jižní Izrael, zabili víc než tisícovku převážně civilistů a další stovky lidí unesli. Podporovatelé Palestiny se dostali do hádky s dalšími lidmi, obešlo se to ale bez incidentů. Policisté a členové antikonfliktního týmu dohlíželi, řekl Daněk.

Problémy nevyvolal ani pochod za klimatickou spravedlnost, který z náměstí Jana Palacha prošel i přes Národní třídu na Albertov. Dvě stovky studentů tak chtěly symbolicky odkázat na letošní oslavy 17. listopadu, kdy se spolu se Dnem boje za svobodu a demokracii připomíná také Mezinárodní den studentstva. Akce měla podle studentů podpořit debatu o alternativním společenském uspořádání, jehož cílem má být život v ekologických limitech planety. (ČTK)