Spojené státy a Filipíny podepsaly dohodu o jaderné energetice, kterou Reuters označuje za průlomovou. Dohoda počítá s tím, že by Washington do země mohl vyvézt svou jadernou technologii a materiál, který by Filipíny mohly využít k výrobě energie z jádra, což by přispělo k dekarbonizaci a posílení jejich energetické nezávislosti. (Reuters)