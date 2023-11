Biden podepsal dočasný zákon o krátkodobém financování vlády

Soudní porota v San Franciscu shledala Davida DePapeho, který napadl manžela tehdejší předsedkyně americké Sněmovny Paula Pelosiho, vinným z pokusu o únos federálního úředníka a z napadení rodinného příslušníka federálního úředníka. Za to, že Pelosiho přepadl u něj doma a těžce jej zranil kladivem do hlavy, mu hrozí desítky let vězení. (Politico)