Sýrie tvrdí, že v noci sestřelila několik izraelských raket

Dodávky klíčových dělostřeleckých granátů na Ukrajinu se po začátku války mezi Izraelem a Hamásem snížily, uvedl Volodymyr Zelenskyj. „Není to tak, že by USA řekly: Ukrajině nic nedáme. Ne! Je to tak, že každý bojuje o (zásoby) sám,“ řekl. (AFP, Barrons)