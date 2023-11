Zpěvačka Cassie obvinila hiphopera Seana Combse ze znásilnění a týrání

Producent a jedna z nejznámějších osobností světového hip-hopu Sean Comps, známý jako P. Diddy, čelí žalobě u federálního soudu v New Yorku ze znásilnění a fyzického týrání. Podala ji zpěvačka R&B Cassie, která byla jeho partnerkou i spolupracovnicí.

Sean Combs neboli P. Diddy byl obviněn ze zneužívání, týrání a znásilnění zpěvačky Cassie. Ta jej mimo jiné obvinila, že ji nutil k sexu s prostituty a natáčel ji u toho. Foto:

Daniel Incandela, Flickr

Cassie, vlastním jménem Casandra Ventrua, Combse obvinila ze znásilnění a z opakovaného fyzického týrání v průběhu deseti let.

V žalobě podané u Federálního okresního soudu na Manhattanu uvádí, že nedlouho poté, co se s ním v roce 2005, kdy jí bylo 19 let, seznámila, ji začal ovládat a zneužívat. Podával jí podle jejích slov drogy, bil ji a nutil k sexu s řadou mužských prostitutů a natáčel ji při tom.

V roce 2018, uvádí se v žalobě, ke konci jejich vztahu Combs vnikl do jejího domu a znásilnil ji. Ventura také popisuje, že při jednom z incidentů Combs chytil její kamarádku a vyvěsil ji přes balkon v 17. patře hotelu.

„Po letech mlčení a temnoty jsem konečně schopna vyprávět svůj příběh a promluvit jménem svým i ve prospěch dalších žen, které ve svých vztazích čelí násilí a zneužívání,“ uvedla Casandra Ventura v prohlášení.

Combs to prostřednictvím svého právníka popřel. „Pan Combs tato urážlivá a pobuřující obvinění důrazně odmítá. Posledních šest měsíců byl pan Combs vystaven vytrvalému požadavku paní Ventury na 30 milionů dolarů pod pohrůžkou napsání poškozující knihy o jejich vztahu, což jednoznačně odmítl jako zjevné vydírání. Přestože paní Ventura svou původní hrozbu stáhla, uchýlila se nyní k podání žaloby plné nepodložených a nehorázných lží, jejímž cílem je pošpinit pověst pana Combse a získat peníze,“ řekl jeho právník deníku New York Times, který na kauzu upozornil. (New York Times)