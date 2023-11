Do Běloruska bylo převezeno přes 2400 ukrajinských dětí, uvádí výzkum

Od ruské invaze na Ukrajinu počátkem loňského roku bylo do více než desítky zařízení v Bělorusku převezeno více než 2400 ukrajinských dětí ve věku od šesti do 17 let. Vyplývá to z výzkumu, který dnes zveřejnila americká Yaleova univerzita.

Vyšetřování role Běloruska v nuceném přesunu více než 19 000 dětí z okupovaných území mimo jiné do Ruska v květnu oznámila ukrajinská prokuratura.

Materiál Humanitární výzkumné laboratoře při Yaleově univerzitě podle agentury Reuters představuje nejrozsáhlejší informace o možné roli Běloruska na ruském programu nuceného přesunu ukrajinských dětí. Výzkumníci v ní identifikovali přes 2000 dětí, které byly v období od září 2022 do letošního května převezeny do dětského centra Dubrava v Minské oblasti. Dalších 392 ukrajinských dětí se ocitlo v jiných 12 zařízeních.

Zpráva mimo jiné uvádí, že děti byly převezeny z nejméně 17 měst v Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti, přičemž výzkumníci tvrdí, že tato praxe pokračuje i nadále.

„Bělorusko napomáhá systematickému úsilí Ruska identifikovat, shromažďovat, převážet a převychovávat ukrajinské děti,“ píše se ve 39stránkové zprávě. Transporty na běloruské území vedou podle ní přes Rusko, přičemž je v „konečném důsledku koordinují“ Putin spolu s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem, který schválil využití státních prostředků a organizací k zajištění přepravy.

Děti byly po převozu podrobeny vojenskému výcviku a převýchově, uvádí Yaleova univerzita.

Někteří odborníci a organizace podle agentury Reuters odhadují, že reálná bilance je ještě mnohonásobně vyšší než uváděných 19 000. V souvislosti s nucenými přesuny vydal také Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC) letos v březnu zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskou zmocněnkyni pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou.

Převádění dětí mladších 18 let přes hranice bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců zakazuje mezinárodní humanitární právo. Rusko už dříve uvedlo, že lidem, kteří projeví zájem odejít z Ukrajiny, zajišťuje humanitární pomoc. Obvinění z válečných zločinů odmítá.

Bývalý běloruský ministr kultury Pavel Latuška, nyní žijící v exilu, už dříve ICC předal materiály, které podle něho dokazují, že je Lukašenko osobně zapojen do přesunu dětí z ukrajinských měst. Obsahují také podle něj podrobnější informace o „převýchovném programu pro ukrajinské děti“ a o státem provozovaném táboru, jehož cílem je změnit myšlení dětí tak, aby odpovídalo ruskému vidění světa. (ČTK)