Islandský Reykjanes čekají zřejmě desítky let intenzivní sopečné činnosti

Islandský poloostrov Reykjanes čekají podle expertů desítky let zvýšené vulkanické činnosti. V souvislosti se stovkami malých zemětřesení, které jihozápad Islandu zasáhly v posledních dnech a které vyvolávají obavy z větší erupce, to dnes uvedl server BBC News.

„Po osmisetleté přestávce začaly na Reykjanesu v roce 2021 znovu výbuchy sopek, což může znamenat začátek nového cyklu erupcí,“ řekl Matthew Roberts z Islandského meteorologického ústavu.

Otřesy půdy z posledních dnů vedly k víkendové evakuaci rybářského přístavu Grindavík s téměř 4000 obyvateli. V ulicích města se objevily široké pukliny a popraskaly i některé domy.

Podle Robertse město postupně klesá, což poškození domů a silnic dál zhoršuje. Západní část Grindavíku klesla už o více než metr a tento proces pokračuje rychlostí asi čtyři centimetry za den, uvedl Roberts.

Pod oblastí se nyní táhne 15 kilometrů dlouhý magmatický tunel, který sahá až k mořskému dnu. „Nečekáme explozivní erupci,“ uvedl Roberts k současné situaci v oblasti, přičemž podotkl, že to ale nemusí být dobrá zpráva. Při výbušné, explozivní erupci je do okolí prudce vyvrhován sopečný materiál. Erupce nízké intenzity by ale mohla znamenat, že láva se bude vylévat z řady puklin celé týdny, vysvětlil Roberts.

„Kdyby se tak stalo, tekla by láva na jih – zřejmě ke Grindavíku – a také patrně na sever a západ, tedy ke geotermální elektrárně Svartsengi a k lázním Modrá laguna,“ prohlásil Roberts. Preventivní plány proto počítají s vybudováním ochranných bariér, s jejichž konstrukcí kolem elektrárny se už začalo.

Edward Marshall ze Severského vulkanologického centra Islandské univerzity se podobně jako Roberts domnívá, že nynější hrozící erupce na poloostrově Reykjanes je součástí cyklu vulkanické aktivity, který se vrací zhruba jednou za 1000 let. „Ten čas právě nadešel. Můžeme se připravit na stovky let erupcí na Reykjanesu,“ řekl serveru Livescience.

„Geologické záznamy ukazují, že období nečinnosti trvají mezi 600 a 1200 roky a po nich následují období erupcí dlouhá 200 až 500 let,“ napsal serveru Livescience profesor vulkanologie Clive Oppenheimer z Cambridgeské univerzity. (ČTK)