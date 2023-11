Nejvyšší správní soud vrátil Krajskému soudu v Brně případ pokuty 10,7 milionu korun, kterou autorskému svazu OSA vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za zneužití dominantního postavení.

Krajský soud letos v červnu pokutu zrušil a případ vrátil antimonopolnímu úřadu k novému projednání, ten podal kasační stížnost k NSS. Rozhodnutí je dostupné na úřední desce NSS. Vyjádření autorského svazu ČTK zjišťuje.

Úřad svaz potrestal za to, že v letech 2008 až 2014 požadoval po ubytovacích zařízeních platbu i za přijímač v pokoji, ve kterém nebyl nikdo ubytován. Podle ÚOHS nelze přitom požadovat platbu autorské odměny za situace, kdy na pokoji nebyl přítomen nikdo, kdo by dílo užíval. Do roku 2008 přitom svaz obsazenost pokojů OSA zohledňoval. ÚOHS potrestal OSA v roce 2020, sankci potvrdil i tehdejší předseda úřadu Petr Rafaj. Autorský svaz musel tehdy pokutu zaplatit, bránil se ale podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně, který jeho argumenty vyslyšel a letos v červnu pokutu zrušil.

Krajský soud dospěl k závěru, že antimonopolní úřad vůbec neměl pravomoc ve věci rozhodovat, protože na autorské poplatky se vztahuje autorský zákon, a rozhodování tak spadá do pravomoci ministerstva kultury.

Se závěry krajského soudu ale Nejvyšší správní soud nesouhlasí a ve své argumentaci odkazuje na předchozí rozhodnutí NSS i na rozhodnutí Soudního dvora EU. Potvrzuje sice argument krajského soudu, že OSA mohl být pokutován ministerstvem kultury, ale pouze v rozsahu autorského zákona. „Z pohledu hospodářské soutěže mohl platby autorských odměn zkoumat pouze ÚOHS. Ten měl pravomoc prověřovat, zda OSA jakožto kolektivní správce nezneužil své dominantní postavení v oblasti hospodářské soutěže,“ uvedl soud v odůvodnění.

Případ se tak vrací ke krajskému soudu, který při rozhodování musí zohlednit právní stanovisko NSS. (ČTK)