Čaputová dorazila na Pražský hrad

Změní Robert Fico povahu země? Upadlo Slovensko do konspiračního pekla? Co by dělala na místě Volodymyra Zelenského? A mohou se po vraždě Matúše a Juraje cítit LGBTQ lidé ve své zemi bezpečně? Prezidentka Zuzana Čaputová odpovídá v rozhovoru s Filipem Titlbachem ve Studiu N.