Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci vyzývající k humanitárním pauzám v Gaze

„Nedali jste nám o útoku 7. října vědět, my do vaší války nevstoupíme,“ řekl íránský vůdce Chameneí na začátku listopadu lídrovi Hamásu Haníjovi podle zjištění Reuters. Haníja má mezi palestinskými lídry utlumit volání po tom, aby Írán a Hizballáh vstoupily do bojů proti Izraeli „v plné síle“. (Al-Arabíja, Reuters)