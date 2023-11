Biden a Si zahájili svou schůzku

Americký prezident Joe Biden a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili svou schůzku. Setkali se v historickém sídle jižně od kalifornského San Franciska. Jednání má trvat čtyři hodiny. Státníci spolu naposledy osobně jednali před rokem na Bali.

Biden and Xi greet each other in California pic.twitter.com/Q6uhq7xIT4

— Aaron Rupar (@atrupar) November 15, 2023