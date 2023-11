Souček si vyžádal další posudek k Moravcovi, ani ten porušení kodexu neshledal

Ředitel České televize Jan Souček na dnešním zasedání Rady ČT sdělil, že si k vyjádření Václava Moravce pro slovenský Denník N vyžádal odborný posudek od Jana Motala z Masarykovy univerzity. Ani ten porušení Kodexu ČT neshledal.

Moravec v zářijovém rozhovoru nazval Václava Klause „gubernátorem Vladimira Putina v České republice“, na což následně Institut Václava Klause podal stížnost. Souček tuto stížnost postoupil svému poradnímu Etickému panelu, který konstatoval, že k porušení Kodexu ČT nedošlo. Ředitel následně požádal panel o další upřesnění jejich postupu.

„Konstatoval jsem, že se závěry panelu můžu, nebo nemusím řídit,“ prohlásil Souček před Radou, které následně představil posudek odborníka na mediální etiku Jana Motala, který obdržel včera. Označení Klause za Putinova gubernátora je podle Motala problematické, výzkumník však dospěl k závěru, že vzhledem k současné podobě Kodexu ČT není možné konstatovat jeho porušení a dovozovat personální změny.

Souček dále řekl, že posudek obsahuje doporučení, aby vedení televize iniciovalo diskuzi o hranicích veřejného vyjadřování novinářů veřejnoprávní instituce.

Nový ředitel poté stejně jako v rozhovoru s Deníkem N prohlásil, že o upřesnění požádal svůj Etický panel z důvodu poskytnutí vodítka pracovníkům ČT do budoucna, pokud by se dostali do podobné situace.

Souček rovněž znovu odmítl přiblížit, kdo mu doporučil angažovat expolitika ODS Igora Němce do pozice vedoucího své kanceláře. „Odpovídal jsem včera nebo předevčírem novinářům, že tím, kdo mi přinesl životopis Igora Němce, nebyl místopředseda Rady Pavel Matocha. Takovou ingerenci do práce generálního ředitele bych považoval za nepřípustnou,“ dodal Souček.