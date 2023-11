Prokurátorka Trumpova volebního procesu: verdikt bude až po volbách

Státní zástupkně amerického státu Georgia, která vede obžalobu Donalda Trumpa a dalších 18 lidí z falšování voleb, odhaduje konec procesu na konec roku 2024 nebo začátek 2025. Řekla to na konferenci, při níž připustila, že „proces bude trvat měsíce a odvolání roky.“

„Myslím, že se případ bude ještě léta projednávat v odvolacím řízení,“ řekla Fani Willis. „Věřím, že soud bude trvat mnoho měsíců. A neočekávám, že ho uzavřeme dříve než v zimě 2024 nebo na počátku roku 2025.“

To by v praxi znamenalo, že verdikt soudu o tom, zda Trump podváděl při volbách, padne po prezidentských volbách. Ty se konají v listopadu 2024.

Trump je v tomto případu obžalován, že byl v čele zločinecké organizace, která se pokusila zvrátit volební výsledek v Georgii, kde Trump prohrál. Pokud by byl uznán vinným, hrozilo by mu nejméně pět let nepodmíněně, což je minimální povinný trest v sazbě za organizování zločinecké skupiny. (Hill)