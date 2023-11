Počet příjemců starobního důchodu v Česku se v roce 2022 meziročně snížil o 11 tisíc

Ústavní stížností hnutí ANO na novelu o valorizaci penzí se začne Ústavní soud v plénu zabývat ještě tento měsíc, pokračovat bude v listopadu. V diskuzím pořadu Otázky Václava Moravce na ČT to řekl předseda ÚS Josef Baxa. Finální rozhodnutí by se podle něj dalo stihnout do konce roku.