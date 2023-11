Ukrajinské organizaci se podařilo dopravit další čtyři děti do bezpečí, píše BBC

Čtyři ukrajinské děti se spolu s jejich rodinami podařilo dopravit z Ruskem okupovaných území do bezpečí na území pod kontrolou Kyjeva, oznámil zakladatel organizace Save Ukraine Mykola Kuleba, jehož vyjádření citovala i stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

„Dvě z těchto dětí se za okupace celý loňský školní rok učily po internetu v ukrajinské škole, zatímco v jejich vsi se ustavičně odehrávaly ruské razie. Během školních hodin matka mladých Ukrajinců dávala pozor, aby do domu nevtrhli ruští vojáci. Nakonec ruští vojáci začali rodičům vyhrožovat, že jim odeberou děti, zabaví dům a je deportují. Proto byla rodina nakonec nucena dát děti do ruské školy,“ napsal Kuleba. Ve škole podle něj „novým“ ukrajinským dětem „nařídili, aby se zahalily do ruské vlajky a nosily ji až do konce vyučování“.

„Pokud se některé děti unavily a prosily, aby směly ruskou vlajku sundat, učitelka souhlasila. Ale vzápětí ozbrojený ruský voják dětem vynadal za to, že nemají rády Rusko. Na školních chodbách děti ustavičně viděly tyto vojáky se zbraněmi, kteří stáli u tříd a k ‚výchovným pohovorům‘ posílali desetileté Ukrajince za neopatrně pronesenou prosbu v ukrajinštině ve třídě. Naštěstí děti navštěvovaly ruskou školu jen po čtyři dny, než naši záchranáři nedostali rodinu odtud,“ dodal.

Dotčené rodiny podle Kuleby jsou již v bezpečí v neokupované části Ukrajiny, kde se zotavují.

Save Ukraine tvrdí, že se organizaci podařilo z Ruska a okupovaných území dostat do vlasti celkem 204 dětí. (ČTK)