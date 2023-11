Přední německý novinář podle investigativního týmu dostal peníze od Ruska

Přední německý novinář Hubert Seipel podle investigativního týmu dostal peníze od Ruska. Podle Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) dostával od oligarchy blízkého ruskému prezidentovi Putinovi peníze za práci na dvou knihách, které podle mnohých vyznívají ve prospěch šéfa Kremlu.

Informuje o tom mimo jiné britský list The Guardian.

Seipel prostřednictvím utajovaných plateb z daňových rájů od firem napojených na miliardáře Alexeje Mordašova po částech získal nejméně 600 000 eur (14,7 milionu korun). Podle dokumentů, které novináři z ICIJ získali, bylo cílem ho podpořit v práci na dvou knihách o Putinovi. Podle listu The Washington Post Rusko využilo tradiční taktiky, kdy si vydržuje vlivné lidi, kteří mají vliv na veřejné mínění a kteří o něm mohou ve světě šířit pozitivní obraz. The Guardian píše, že jde o jeden z prvních případů, kdy je s touto taktikou spojován významný západní novinář.

Seipel, autor mnoha filmových dokumentů vyrobených pro německé veřejnoprávní televize, je jedním z mála novinářů, kteří bývali přímo a pravidelně v kontaktu s Putinem. Přiznává, že dostával peníze z účtů spojovaných s Mordašovem, většinovým vlastníkem hutní společnosti Severstal, který je kvůli blízkým vazbám na Kreml na západním sankčním seznamu. Neuvedl ovšem, jak vysokou částku získal. Řekl, že platby od Mordašova se týkaly „výhradně knih“, a zdůraznil, že zůstal nestranný. Podle všeho jde o biografii z roku 2015 nazvanou Putin. V zákulisí moci a knihu z roku 2021 Putinova moc. Proč Evropa potřebuje Rusko.

Seipel odmítá nařčení, že působil jako „novinářský tajný agent“ s prokremelskými a protiamerickými postoji. Zdůrazňuje, že během své dlouhé kariéry na něj nikdy nepadlo podezření, že by jeho díla, za která získal řadu novinářských cen, byla neobjektivní. The Guardian připomíná, že už v minulosti se na jeho adresu objevovaly výtky, že je proruský. V roce 2021 v jednom rozhlasovém rozhovoru popřel, že by dostával peníze z Ruska výměnou za pozitivní zpravodajství o této zemi.

Prestižní hamburské nakladatelství Hoffmann und Campe, kde obě knihy o Putinovi vyšly, uvedlo, že o platbách Seipelovi od ruského oligarchy nevědělo.

Informace o platbách ICIJ a německá investigativní skupina Paper Trail Media získaly z dokumentů týkajících se finančních machinací na Kypru. Je mezi nimi třeba sponzorská smlouva podepsaná v roce 2018 Seipelem a ředitelem společnosti De Vere Worldwide Corp registrované na Britských Panenských ostrovech. Skutečným vlastníkem této firmy byl tehdy vysoce postavený manažer Mordašovovy skupiny Severstal. Kromě platby měl Seipel podle smlouvy získat logistickou a organizační podporu během výzkumu v Rusku a smlouva mu také zaručovala, že může pracovat nezávisle. (ČTK)