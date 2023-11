Borrell: Ministři se shodli, že toho EU musí pro Ukrajinu dělat více a rychleji

Evropská unie toho musí dělat pro Ukrajinu více a musí to dělat rychleji, řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell, podle nějž se na tom dnes shodli všichni ministři obrany, kteří se účastnili jednání v Bruselu. Česko na schůzce zastupovala ministryně obrany Jana Černochová.

Borrell rovněž zmínil, že se dosud EU podařilo vycvičit přes 30 000 ukrajinských vojáků, další by měli následovat. Pokud jde o unijní plán dodat Ukrajině do března příštího roku jeden milion kusů dělostřelecké munice, někteří z ministrů vyjádřili pochybnosti, že se cíl podaří splnit. Borrell nicméně zopakoval, že jeden milion kusů munice nadále „zůstává politickým cílem“ sedmadvacítky. „Budeme pro to dělat všechno,“ dodal.

Na úvod dnešní schůzky se uskutečnila neformální pracovní snídaně se šéfem NATO Jensem Stoltenbergem. Ministři s ním diskutovali zejména o „říjnovém poškození plynovodu a telekomunikačního kabelu mezi Finskem a Estonskem a s tím související ochranou evropské kritické infrastruktury“.

„Odolnost kritické infrastruktury a čelení hybridnímu působení je tématem, které ČR tradičně akcentuje, jedná se rovněž o důležitou oblast spolupráce mezi EU a NATO,“ okomentovalo schůzku české ministerstvo obrany. (ČTK)